Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2024 aşure ayının son günü

Muharren ayının başlaması ile bu kez de Aşure ayı merak konusu oldu. İslam inancına göre, peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşure, belirli tarihler arasında dağıtılacak. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor?

Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2024 aşure ayının son günü

Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşti.

Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2024 aşure ayının son günü - 1

AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Günü 16 Temmuz Çarşamba gününe denk geldi. Aşure dağıtımı 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

AŞURE GÜNLERİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

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