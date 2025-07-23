Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2025 Muharrem ayı bitiş tarihi belli oldu

İslam alemi için önemli günlerden biri olan Aşure Günü'nün yer aldığı Muharrem Ayı'nın ne zaman biteceği araştırılıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla Aşure Ayı'nın sona ereceği tarih ve merak edilen ayrıntılar...



AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?



İslam inancına göre Aşure Ayı olarak da anılan Muharrem Ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve 2025 yılında 26 Haziran Perşembe günü başlamıştır. Hicri takvime göre Muharrem ayı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü sona erecektir.



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?



2025 yılında Aşure Günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. günü 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmiştir. Bu özel gün, hem ibadet hem de paylaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Aşureler hazırlanmış, komşulara dağıtılmış, dualar edilmiştir.