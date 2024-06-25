Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü tarihi

Ramazan ve Kurban Bayramı ardından gözler Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü tarihine çevrildi. Peki, aşure günü ne zaman? İşte 2024 aşure günü tarihi...

Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü tarihi

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü tarihi - 1

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü tarihi - 2

AŞURE GÜNÜ TARİHİ

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu. Buna göre; günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.

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