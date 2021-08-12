Aşure günü ne zaman? (Muharrem ayının onuncu günü ne zamana denk geliyor?)

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar.

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür.



2021 MUHARREM AYI BAŞLANGICI

Bu yıl Ağustos ayına tekabül eden Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı.

Muharrem ayı 7 Eylül’de sona erecek ve 8 Eylül 2021’de Safer ayı başlayacak.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?



Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.



Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2021'de 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulur.

AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?



Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

ARŞİV: SOKAĞIN EKONOMİSİ (AŞURE EKONOMİSİ)

