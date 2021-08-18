Aşure nasıl yapılır, aşure malzemeleri nelerdir? (Aşure Tarifi)

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" bugün idrak edilecek.



Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.



Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor.



Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.



Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanmasına büyük önem atfeden Müslümanlar, bugünü nafile orucu tutarak geçiriyor.



Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.

AŞURE TARİFİ

Aşure Tarifi İçin Malzemeler



2 su bardağı buğday ,

1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı kuru kayısı,

Yarım su bardağı sarı üzüm,

15 adet kuru incir,

Yarım çay bardağı kuş üzümü,

2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),

3.5 su bardağı toz şeker,

Yarım su bardağı süt.



Aşure Yapılışı



1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda bekletin.



Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda bekletin.



Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayın.



Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayın ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayın.



İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayın ve suyunu süzün.



Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün.



Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)



Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)



Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzün.



Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyun.



İçine 7 su bardağı suyu ilave edin ve 30 dakika haşlayın.



Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltın.



Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatın.



Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatın.



35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edin.



50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırın.



Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alın.

ÇEKİRDEK YEMEK SAĞLIKLI MI? (HANGİ ÇEKİRDEKLERİ TÜKETMELİ?)

