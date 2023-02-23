Asya bebeği kurtaran madenci konuştu: Ağlayınca fark edildi

'BEBEĞE ZARAR GELMESİN, DİYE SÜRÜNEREK ÇIKTIM'



Bebeği görünce çok hüzünlendiğini belirten Aksakal, “Dolabın kapağı gelmiş üstüne, beşik kırılmış. Çektim yatağını gelsin, diye ama gelmiyordu. Baktım bir yerinde kırık var mı, yok mu, diye. Amirlerim arka taraftan destek veriyorlardı, 'Acele etme' diye. Ağlamaya başlayınca sakinleştirdim orada. Başını kollarımın üstüne koydum, 'Beni geriye çekin' dedim. Bebeğe hiçbir zarar gelmesin, diye bebeğin kafası kollarımın üzerindeydi. Kollarımı yerde sürükleyerek dışarı çıkardım” diye konuştu.



'YİNE OLSA GİDERİM, HİÇ DÜŞÜNMEM'



Madenci arkadaşlarının deprem bölgesine ulaştığı anda enkaza koştuğunu dile getiren Aksakal, “Biz hiçbir şeyden korkmayız, yerin altına giriyoruz. O yüzden korku nedir, bilmiyoruz. Herkes koşuyor. Madencilerimiz her zaman yardıma gider. Yine olsa giderim, hiç düşünmem. Madenci arkadaşlarımızdan da kimse düşünmez, yine gider” dedi.