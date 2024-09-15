Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Köprüsü'nde iki kıta arasına çekilen çelik bir tel üzerinde 165 metre yükseklikte yapılan bir rekor nefes kesti.



Estonyalı Jan Roose, İstanbul'da Boğazı'nda ip üstünde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçen ilk insan olmayı başardı.

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe Yan Roze tarafından başarıyla geçildi.

Roze, ip üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk insan oldu.



İki kıta arasına gerilmiş 165 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek kıta değiştirmeyi başaran akrobatın rekor denemesi merak ile izlendi.





