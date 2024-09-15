Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan bir rekor denemesi ilgiyle izlendi. Estonyalı akrobat Jan Roose, 165 metre yükseklikte Asya'dan Avrupa'ya geçti. Böylece Roose, ip üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk insan oldu.

Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçti

Boğazı'nda 15 Temmuz Köprüsü'nde iki kıta arasına çekilen çelik bir tel üzerinde 165 metre yükseklikte yapılan bir  nefes kesti.

Estonyalı Jan Roose, İstanbul'da Boğazı'nda ip üstünde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçen ilk insan olmayı başardı. 

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe Yan Roze tarafından başarıyla geçildi.
Roze, ip üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk insan oldu.

İki kıta arasına gerilmiş 165 metre yükseklikteki ipin üzerinde yürüyerek kıta değiştirmeyi başaran akrobatın rekor denemesi merak ile izlendi.


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