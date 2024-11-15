Asya’nın acı sonu: Tatil için gitmişti, yaşamını yitirdi

Denizli ’de üzerine bahçe kapısı düşen Asya, feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çivril'in kırsal Irgıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, annesi hemşire olan Asya Değirmenci, okullara verilen bir haftalık ara tatilde Irgıllı Mahallesi’nde yaşayan anneannesinin yanına götürüldü. Burada evin önünde oynayan Asya Değirmenci’nin üzerine demir bahçe kapısı devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kapının altından çıkarılan Değirmenci, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi yapılan Asya Değirmenci, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Değirmenci, burada yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.