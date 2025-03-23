At binicilik kafesinde yangın: İtfaiye ekipleri söndürdü
Bursa'da bir at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında yangın çıktı. Alevler, restoran ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.
İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi’ndeki at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle, restoran ve ahırlara sıçramadan, yarım saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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