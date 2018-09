Adana'da organize şekilde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıp satışa sundukları iddia edilen 13'ü tutuklu 19 kişinin 8 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar M.A.T, M.K, A.A, M.K, Y.T, V.E, N.S, V.Ş, Ç.K, H.E, İ.Y, A.Ş. ve E.K. ile tutuksuz T.K. ve E.Y. ile avukatları geldi. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.



"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından yargılanan sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunmalarına geçildi.



"GETİRDİĞİM ATLARA NE OLDU BİLMİYORUM"

Sanıklardan M.K, Doğu ve Güneydoğu illerinden Adana'ya kesilmek üzere at getirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Nakliyat işi yapıyorum. Adana'ya bir kez 10 at getirdim. Misis bölgesinde M.A'nın evine atları götürdüm. Atları Siverek'te bir çiftlikten aldım, tarla sürmede kullanılacaklardı. Bu amaçla atları getirdim. Yol kontrolünde durduruldum. Polisler M.A'yı çağırıp dinledikten sonra bıraktı. Ben de atları M.A'nın bahçesine bıraktım, paramı aldım. Daha sonra atlara ne oldu bilmiyorum" dedi.

"YEDİM AMA SATMADIM"



Atların kesimini yaptığı iddia edilen A.A. da hayvan alım satım işi yaptığını anlatarak, 2010 yılında evinde at kesip yediğini ancak satışını yapmadığını öne sürdü.



"AT ETİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Y.T. ise İstanbul'a M.O. isimli kişiden alacağını tahsil etmek için gittiğini, bu kişinin isteği üzerine de İstanbul'dan Sakarya'daki bir iş yerine et teslimi yaptığını anlatarak, "İş yerinde otururken jandarma geldi. Etler at eti çıktı. Ben de bu etlerin at eti olduğunu bilmiyordum" dedi.



"HAKKIMDA İFTİRA ATTI"

İş yerinde at eti bulunan E.K. ise kiraladığı ruhsat ve vergi kaydı olmayan bir iş yerinde sakatat ve et satışı yaptığını anlatarak, "Suriyeli M. isimli şahıstan ucuz şekilde Suriye'den getirdiği etleri ve sakatatları almaya başladım. Yaklaşık 3 ton et satın aldım. Kendisine 70 bin lira verdim. Et kesilmiş, kemiksiz halde geldi. Eti inek eti olarak aldım. Nasıl at eti olarak çıktığını bilmiyorum" diye konuştu.



E.K, sanıklardan İ.Y'nin de kendisinden 2-3 günde bir kilogramı 27-30 liradan 50-100 kilogram et aldığını belirterek, "Hakkımda iftira atılmış olabilir. Eğer ben bilerek at eti satsaydım iş yerime kamera koyar mıydım" ifadesini kullandı.



"BASKINDAN SONRA ÖĞRENDİM"

İ.Y. ise E.K'den ucuza aldığı etleri üzerine 2-3 lira kar payı katarak tanıdığı kasaplara sattığını söyledi.



Aldığı etlerin at eti olduğunu bilmediğini savunan İ.Y, "Ben inek eti olduğunu biliyordum. Parça halinde olduğu için at eti olduğunu anlamıyorduk. At eti olduğunu depo baskınından sonra öğrendim" dedi.



ELEBAŞI ÖRGÜT İDDİALARINI REDDETTİ

Suç örgütünün elebaşılığını yaptığı iddia edilen Ç.K. de suçlamayı kabul etmedi.



At eti bulunan iş yerinin oğlu E.K'ye ait olduğunu belirten Ç.K, "Her hafta oğlumu kontrol etmeye giderdim. Yerlerde sağlıksız bir şekilde kırmızı et gördüm. Bu yüzden oğluma ve iş yerinde çalışan M.A'ya kızdım. Evladımın kötü iş yapmasını istemem. Ben herhangi bir şekilde örgüt kurmadım. Örgüt iddialarını da kabul etmiyorum" diye ifade verdi.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI



Mahkeme hakimi, tüm sanıkların suçun vasfı, delillerin toplanmış olması ve tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak yurtdışına çıkma yasağı konup tahliyesine karar verdi.



BELEDİYE İLE TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hakim ayrıca, duruşma tutanağı ve iddianamenin Adana Valiliği ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek, hiçbir kaydı olmadan et satışı yapılan iş yerinin denetimiyle ilgili kusuru olan belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Duruşma, ele geçirilen etlerin kişilerin hayatı ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş, değiştirilmiş olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi ve duruşmaya gelmeyen sanıkların dinlenmesi için ertelendi.



11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Adana'da organize şekilde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıp satışa sundukları iddia edilen 13'ü tutuklu 19 kişi hakkında 8 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, iddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan biri, ailecek at eti yedikleri için kesim yaptığını öne sürmüştü.