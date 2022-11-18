ATA AÖF ara sınav yerleri açıklandı... Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvim doğrultusunda ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kasım ayında gerçekleştirilecek sınava kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada;
"Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz." denildi.