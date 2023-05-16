ATA AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu: ATA AÖF final sınavları online mı yapılacak?

Rektör Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın twitter hesabından yaptığı duyuruda;



"Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu (final) ve Bütünleme sınavları çevrim içi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi programları için 2022-2023 eğitim yılı yaz okulu açılacak. Karar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.