ATA AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu: ATA AÖF final sınavları online mı yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusuydu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları nasıl, online mı yapılacak?

ATA AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu: ATA AÖF final sınavları online mı yapılacak?

ATA final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bahar dönemi vize sınavlarının nisan ayında tamamlanması ardından gözler ATA AÖF final sınavlarına çevrildi. Atatürk Üniversitesi Fakültesi (ATA AÖF) duyurular ekranından final ve bütünleme sınavlarına yönelik açıklama geldi.

ATA AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı belli oldu: ATA AÖF final sınavları online mı yapılacak? - 1

Rektör Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın twitter hesabından yaptığı duyuruda; 

"Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu (final) ve Bütünleme sınavları çevrim içi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi programları için 2022-2023 eğitim yılı yaz okulu açılacak. Karar tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...