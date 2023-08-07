ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav yerleri açıklandı mı, üç ders sınavı ne zaman yapılacak? (ATA AÖF sınav takvimi)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) mezuniyete üç ders sınavının ayrıntıları belli oldu. Üniversitenin resmi sayfasında üç ders sınav tarihi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamalara yer verildi. Peki, ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav yerleri açıklandı mı, üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav yerleri açıklandı mı, üç ders sınavı ne zaman yapılacak? (ATA AÖF sınav takvimi)

Mezuniyet üç ders sınavına, mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilerden bu dersleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olanlar katılabilecek. 

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre, mezuniyet üç ders sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.

ATA AÖF mezuniyete üç ders sınav yerleri açıklandı mı, üç ders sınavı ne zaman yapılacak? (ATA AÖF sınav takvimi) - 1

ATA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İl sınav tercihleri 26.06.2023 - 10.07.2023 tarihleri arasında alınan ATA AÖF 3 ders sınavının giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak. AÖF 3 ders sınav yerlerinin 9 Ağustos tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. 

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