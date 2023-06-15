ATA AÖF online bütünleme sınavları saat kaçta başlayacak? Sınava katılım nasıl sağlanacak? (ATA AÖF e-sınav katılım ekranı)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi akademik takviminin belli olmasıyla birlikte sınavın saati ve uygulanış şekliyle ilgili sorular gündeme geldi. Fakülte'ye kayıtlı olan öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak e-sınava katılım sağlayabilecek.
ATA AÖF E-SINAV SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?
Online Bütünleme Sınav Sistemi 15 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında, her gün 17.00 ile 22.00 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresi kullanılarak giriş yapılabilecek. Öğrencilerin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakülte web sayfasında yer almaktadır.
Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün 17.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.
BÜTÜNLEME SINAVINA KATILIM NASIL SAĞLANIR?
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.
Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “Boş Bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ata Aöf Sınav
- Aöf