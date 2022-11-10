ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranında

Atatürk Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimini öğrencilerle paylaştı. Takvime göre, ATA AÖF ilk oturumarı kasım ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte ATA AÖF sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranında

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için kısa bir süre kaldı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

giriş belgelerinin belirtilen tarihten (26 - 27 Kasım) bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip, çıktı olarak alabilecek.

ATA AÖF 2022-2023 ARA SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınav takvimi;

I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

Güz dönemi final takvimi;

I.Oturum 07 Ocak 2023
II.Oturum 07 Ocak 2023
III.Oturum 08 Ocak 2023

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