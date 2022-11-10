ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranında

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavları için kısa bir süre kaldı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar üç oturumda tamamlanacak.



SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANIR?



Sınav giriş belgelerinin belirtilen tarihten (26 - 27 Kasım) bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip, çıktı olarak alabilecek.



ATA AÖF 2022-2023 ARA SINAV TARİHLERİ



Güz dönemi ara sınav takvimi;



I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30

II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00

III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00



Güz dönemi final takvimi;



I.Oturum 07 Ocak 2023

II.Oturum 07 Ocak 2023

III.Oturum 08 Ocak 2023