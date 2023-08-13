ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarının sonuç tarihi merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, üniversitenin resmi internet adresini ziyaret ediyor.

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür. Mezuniyet Üç Ders Sınavında ise öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.