Ata çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Aydın'da Osman Tilaver (20) idaresindeki motosiklet, Söke ilçesi Cevizli Bahçe mevkisinde yola çıkan ata çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tilaver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.