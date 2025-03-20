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Ata çarpan motosiklet sürücüsünün böbrekleri, 2 hastaya umut oldu

Nevşehir’de motosikletiyle ata çarpıp yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan B.'nin (38) bağışlanan böbrekleri, nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu.

Ata çarpan motosiklet sürücüsünün böbrekleri, 2 hastaya umut oldu

Kentte yaşayan Hasan B., 11 Mart'ta merkeze bağlı Göreme beldesinde motosikletiyle ata çarptı. Yaralanan Hasan B., Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hasan B.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Hasan B.'nin organları ailesi tarafından bağışlandı. Hasan B.’nin ameliyatla alınan 2 böbreği, nakledilmek üzere Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Hasan B.'nin ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı nedeniyle teşekkür etti. 

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