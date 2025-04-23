Ata çarpan otomobil takla attı

Kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sadık Aydoğdu idaresindeki otomobil Çivril yönünden Dinar istikametine doğru seyir halindeyken yola aniden çıkan başıboş ata çarptı.

Sürücünün fark edemediği at, çarpmanın etkisiyle aracın tavanını çökertti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan Sadık Aydoğdu'yu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri sürücü Sadık Aydoğdu'yu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçta bulunan yolcu Resul Yeşilyurt ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.