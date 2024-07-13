Ata Emre Akman cinayeti davası | Bakan Tunç'tan açıklama

Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman'ın katili 17 yaşındaki saldırgan Erdoğan Özdemir 24 yıl hapis cezası aldı.

Azmettiricilikle suçlanan baba ise beraat etti. Türkiye'nin gündemindeki kurye cinayeti davasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"YARGININ KARARINI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet, hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temyiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. İstinaf incelemesi var, Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor."