Ata işkenceye tutuklama

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde duvara bağlanan bir atın sopayla dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, hayvana işkence ettikleri öne sürülen sahipleri M.A. ile H.A'yı gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklandı, H.A. ise serbest bırakıldı.