Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu (Sinan Oğan kimdir?)



Ata İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Sinan Oğan ise başta Zafer Partisi olmak üzere kendisini ortak aday olarak gösteren partilere teşekkür etti. Türkiye'nin iki kutup arasında sıkıştırılmak istendiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:



"Bir tarafta Türkiye'yi 20 senedir yöneten ve bugün içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, dış politik ve güvenlik meselelerinde yaşadığımız sıkıntıların ana müsebbibi olan Cumhur İttifakı ve onun adayı var, diğer tarafta bütün bunlar yaşanırken 20 senedir yenilmeye doymayan, 'Ben çekileyim Türk milleti kendi içinde yeni evlatları çıkarır.' diyemeyen ve bu içine düştüğümüz durumun ortağı haline gelmiş olan Millet İttifakı ve onun cumhurbaşkanı adayı var. Yetmedi, her birisinin bölücü HDP'yi, ötekinin de bölücü HÜDA PAR'ı yanına aldığı bir siyasi iklimde Ata İttifakı ve onun adayı güneş gibi parlayacaktır."



Hem iktidar hem de muhalefetin başarısız olduğunu söyleyen Oğan, Türkiye'nin siyasi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu, Türk milletinin iktidar ve muhalefete mahkum olmadığını kaydetti.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. 24. dönem MHP Iğdır milletvekili olan ağan stratejik araştırmacıdır. Azeri kökenli olan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde (MGİMO) ise doktora yaptı.

İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilen Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.



TİKA Azerbaycan Temsilcisi de olan Sinan Oğan’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından “Devlet Nişanı” ile taltif edildi.



Oğan, aynı zamanda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. Oğan, TÜRKSAM’ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Valdai Formu Üyesi olan Sinan Oğan’ın yayınlanmış 3 kitabı ve makaleleri bulunmaktadır.



Sinan Oğan, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde kayınpederi aracılığıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

