Ata yumruk atan kişi adli kontrolle serbest (15 gün barınakta çalışacak)

Adana'da ilerleyemeyen atını sokak ortasında yumruklayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan seyyar satıcı Levent Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.



Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

AT KORUMAYA ALINDI

Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.

15 GÜN BARINAKTA ÇALIŞACAK

Levent Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Attan düştüğü için kolunu kırdığını ve yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen Levent Y.’nin, 15 gün hayvan barınağında çalışması kararlaştırıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı.



Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.