ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı

Filipinler'in başkenti Manila'daki ATAK helikopteri teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.



Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Demir tören sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.