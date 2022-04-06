ATAK helikopterinin ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı

Haberler - İHA - ntv.com.tr 06.04.2022 - 07:27
Filipinler'in başkenti Manila'daki ATAK helikopteri teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.
Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
BU GURUR HEPİMİZİN 🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 6, 2022
📍Filipinler
ATAK 🚁#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/3kORj5ZUgH
Demir tören sonrası yaptığı paylaşımda ise, "Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.