Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine Efe Ceylan atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararları 'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine Efe Ceylan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.

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