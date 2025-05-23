Atama kararları Resmi Gazete’de

11 Ekim 2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü’ne ise Ayşenur Çoban atandı.

Yapılan atamalar ve görevden alınanlar şu şekilde:

Resmi Gazete ’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMALAR

Üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iki ve üçüncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen,-

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür,

- Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar,

- Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener,

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu,

- Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı,

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,

- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe,

- Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

- Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu,

- Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek,

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya,

- Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek,

- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan,

- Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman,

- Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz,

- Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz,

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney,

- Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün,

- Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi,

- Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe,

- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz, atandı.

HSK’DA ATAMALAR

Adli yargı Hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılan ad çekme sonucuna göre;

- Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine,

- Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer,

- Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına,

- Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

- Hakim Adayı Abdullah Başol ise Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.