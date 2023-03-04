Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınırken Önen’den boşalan Çin Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Çevre ve şehircilik il müdürlüklerine de atama yapıldı.



Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.



Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.