Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı. Öte yandan Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.

Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesiyle boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk Ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz getirildi.

Susmaz'ın yerine ise Bekir Keleş atandı.

KAMUDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kamuda çok sayıda üst düzey da gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu görevden alındı.

Ömer Bulut ile Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları oldu.

TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedik, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ise Veli Tuçez atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınırken, yerine Ahmet Bensiz getirildi.

Son olarak Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü atandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Arnavutköy’de bisiklet parkurundaki çocuğa saldırı

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...