Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.



Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesiyle boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk Ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz getirildi.

Susmaz'ın yerine ise Bekir Keleş atandı.

KAMUDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kamuda çok sayıda üst düzey atama da gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu görevden alındı.

Ömer Bulut ile Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları oldu.

TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedik, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ise Veli Tuçez atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınırken, yerine Ahmet Bensiz getirildi.

Son olarak Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü atandı.



