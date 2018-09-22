Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.
Atama kararları Resmi Gazete'de
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.