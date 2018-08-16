Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı.



Resmi Gazete'deki diğer atama kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Abdullah Rıdvan Ağaoğlu getirildi.



Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç'in ataması gerçekleştirildi.