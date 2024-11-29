Atama kararları Resmi Gazete'de: Altı ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bilecik, Iğdır, Bingöl, Şanlıurfa, Ordu ve Isparta'nın emniyet müdürlüklerine atama yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazete'de: Altı ilin emniyet müdürü değişti

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

Kararla Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

ALTI İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Bingöl İl 'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici atandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirildi. 

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi.

DDK ÜYELİKLERİNE ATAMA

Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

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