Atama kararları Resmi Gazete'de. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi

Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı, yerine Pervin Oymak getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.