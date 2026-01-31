Atama kararları Resmi Gazete’de. Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Hasan Suver atandı. Ayrıca Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak da görevlendirildi.



Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilge Özkan atandı.

Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Amasya İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Muş İl Müftülüğüne Nurullah Koçhan, Mersin İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Mustafa Topal, Kırıkkale İl Müftülüğüne Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Gaziantep İl Müftülüğüne Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ İl Müftülüğüne Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale İl Müftülüğüne Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Hatay İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne Ahmet Aktürkoğlu, İzmir İl Müftülüğüne Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney ve Şırnak İl Müftülüğüne Arif Yeşiloğlu atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur atandı. Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi. Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin atandı.

Karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alındı. Konya il Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Arif Topal, Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbaş ve Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere Müfettişler Soner Uluay ve Zülküf Temin atandı.

HASAN SUVER KİMDİR?



1961 yılında Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, liseyi Samsun'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması oldu.

1978 yılından beri Fatih'te ikamet etmektedir. Kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat işleriyle ilgilendi. Lise, fakülte, yüksek lisans ve iş hayatında aktif siyasetin içinde oldu.

Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatının 2’nolu kurucu üyesidir. 2002’de Ak Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mart 2004’ten Nisan 2018’e kadar üç dönem Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

2018 – 2019 tarihleri arasında ise Fatih Belediyesi Başkanlığı görevinde bulundu.



26 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.