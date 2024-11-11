Atama kararları Resmi Gazete'de: SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de: SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince atandı.

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