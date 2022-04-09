Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı (9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı.



STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR



Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı'na Faruk Cirit ve Murat Deliçay; Bütçe Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu; İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç atandı.



75 İL DEFTERDARLIĞINA ATAMA



Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınarak yerine Serhat Köksal getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Antalya, Bartın, Denizli, Ordu ve Gaziantep defterdarları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereği görevlerinden alındı. Toplam 75 il defterdarlığına ise yeni defterdarlar atandı.



TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR



3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliği'ne 13 başmüfettiş, Ticaret Müfettişliğine ise 11 müfettiş atandı.



Kararla birlikte yapılan diğer atamalar ve görevden almalar ise şöyle;



Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alındı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mustafa Kemal Aran getirildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'ne Kadir Uysal atandı.



Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alınarak yerine Haluk Yılmaz getirildi.