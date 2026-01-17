Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı'nda görev değişimi
17.01.2026 00:42
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazede yayımlanan kararlara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Hacı Ali Özel atanırken Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.
Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Hacı Ali Özel atandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne Cem Erdem atandı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.