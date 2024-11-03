Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna ve Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Ayrıca 17 ile vali yardımcısı, 121 ilçeye de kaymakam atandı.

Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

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