Atama Kararları Resmi Gazete'de | Altı üniversiteye rektör atandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayamlandı, altı üniversiteye cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni röktör atandı.



İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doğuş Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesine Prof. Dr Hamdullah Çuvalcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Eyüp Debik rektör olarak atandı.



DİĞER ATAMALAR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alınarak, yerine Adil Çalışkan atandı.



Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Alparslan Çevik getirildi.



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin Akar atandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alınarak, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı.

