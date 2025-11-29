Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Milli Savunma, Ticaret, Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı. Yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ise Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Enver Kök atandı.

Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettişin ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen atandı.