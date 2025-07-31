Atama ve rütbe kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 Tümgeneral, 5 Tuğgeneral ve 15 Jandarma Kıdemli Albay bir üst rütbeye terfi edildi.

Ayrıca karar ile birlikte 78 General ve Albay’ın görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 Tuğamiral ve 3 Albay bir üst rütbeye yükseltildi. 6 Amiralin ise görev yerleri değişti.