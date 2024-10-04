Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Mehmet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Mehmet Yılmaz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
Karaloğlu'ndan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adalet Bakanlığı
- Atama
- Resmi Gazete