Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Mehmet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

Kararla Mehmet Yılmaz, Bakan Yardımcısı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

Karaloğlu'ndan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

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