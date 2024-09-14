Atama kararları Resmi Gazete'de: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı. Yerine Musa Heybet atandı.



Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Yerine Muhammet Bilal Macit atandı.

Saglık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı. Yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı'na Muhammet Kasım Gönüllü atanırken, TÜBİTAK başkanlığına profesör Orhan Aydın getirildi.

