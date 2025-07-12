Atama kararları Resmi Gazete'de: TMSF başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na (TMSF) Fatin Rüştü Kara Karakaş atandı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alınırken, bu surette boşalan TİKA Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren getirildi.



Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.







