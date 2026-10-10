İstanbul'un iki ilçesinde belediye meclis üyeleri, yeni başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlk seçim , Ataşehir'de yapıldı.

CHP grubunun salona gelmediği oylamaya Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdi. Orhan 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanvekilliği'ne seçildi. Böylece ilçe, AK Parti'ye geçmiş oldu.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 17'YDİ

31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimde oyların yüzde 56,38'ini alarak Ataşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Onursal Adıgüzel, 18 Nisan'da tutuklandı. Başkanvekili olarak seçilen Murat Güneş de 5 Ekim'de cezaevine gönderildi.

Belediye meclisindeki tablo ise 30 Eylül'den itibaren değişti. CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver, AK Parti’ye katıldı.

Ekrem Köse de iki gün önce CHP'den ayrıldığını duyurunca çoğunluk AK Parti'ye geçti.

NTV Muhabiri Osman Terkan, sayısal durumu şöyle özetledi:

"Geçen günlerde CHP'den istifalar olmuştu. CHP'de meclis üye sayısı 17'ye düştü. 3 kişinin de kısıtlı olduğunu belirtelim. 14 kişinin oy kullanabileceğini belirtelim. Cumhur İttifakı'nda ise bu sayı 18'e çıktı. 3 kişi de bağımsız üye."

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TEK ADAY OLDU

CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, oylamaya tek başına girdi.

Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi ile 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla toplantı yeter sayısı sağlandı.

Orhan, 18 oyla başkanvekilliğine seçildi. Ataşehir, AK Parti'ye geçti.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE SEÇİM

İkinci seçim Eyüpsultan Belediyesi'nde düzenlenecek.

Son olarak Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.

Belediye Meclisi saat 14.00’te toplanarak başkanvekili seçecek. Meclis'te 23 CHP üyesi yer alırken 14 de Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.