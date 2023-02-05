Ataşehir Belediyesi operasyonu: 5 kişiye ev hapsi

İstanbul Ataşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 10'u tutuklama, 10'u da adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri kararı alındı. Hakimlik, diğer 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Ataşehir Belediyesine ihale operasyonu: 28 gözaltı Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018'de yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013'te Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülmüştü.



Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tespit edilmişti.



Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakalamıştı.



Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ç. ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gül C'nin de aralarında yer aldığı 26 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.



Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık S.K. ile bir şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti.