Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
30.04.2026 12:26
Son Güncelleme: 30.04.2026 13:36
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklanmıştı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.
İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün seçime gidildi.
38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 36 üye oy kullandı.
Üçüncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanvekili oldu.
AK Parti'nin adayı Serdar Orhan ise üçüncü turdaki seçimde 14 oy aldı.
Belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Onursal Adıgüzel gözaltına alınmasının ardından 18 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı .
Tutuklanmasını ardından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.