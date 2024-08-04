Ataşehir TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü Yunus Y. hayatını kaybetti; motosikletteki diğer kişi ise ağır yaralandı.

Ataşehir TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu, Ferhatpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametinde ilerleyen sürücü Yunus Y. motosiklet hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yunus Y. ile, arkada oturan kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Yunus Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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