Ataşehir ve Eyüpsultan’da başkanvekili seçimi 10 Ekim’de

İstanbul Valiliği, Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde başkanvekili seçimi için tarih ve saatleri belirledi.

Valiliğin açıklamasına göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince Ataşehir İlçe Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi de aynı gün saat 14.00’te belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya gelecek.

İKİ BELEDİYEYE OPERASYON YAPILMIŞTI

Belediye Kanunu’na göre belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya görevini sürdürememesi halinde belediye meclisi kendi üyeleri arasından başkan vekili seçiyor. Bu nedenle iki ilçede yapılacak meclis toplantılarında, belediye yönetiminde geçici olarak görev yapacak isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

İki belediyede geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon düzenlenmiş ve Belediye Başkanvekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklanmıştı.

Dün yine "Suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 13 şüpheli tutuklandı.

ATAŞEHİR’DE İKİNCİ SEÇİM

Ataşehir Belediyesi’nde daha önce de belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması sonrası başkanvekili seçimi yapılmıştı. Şimdi ise Adıgüzel'in yerine seçilen Murat Güneş'in de tutuklanmasının ardından belediye meclisi yeniden toplanarak yeni bir başkanvekili daha belirleyecek.

29 Eylül’de, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Ataşehir Belediye Meclisi’ne seçilen Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Mehmet Alver, Abdullah Aslan, Oğuz Sarul ve Cengiz Kayayurt partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

Eyüpsultan’da da benzer şekilde belediye yönetimindeki süreç nedeniyle meclis başkan vekili seçimi için sandık başına gidecek.