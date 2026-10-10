Ataşehir ve Eyüpsultan’da kritik başkanvekili seçimi

İstanbul'un iki ilçesinde bugün seçim düzenlenecek.

Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonları kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklamıştı.

Ataşehir Belediyesi'nde de ikinci dalga operasyon düzenlenmiş Belediye Başkanvekili Murat Güneş tutuklanmıştı.

YENİ BAŞKANVEKİLLERİ SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği de 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince Ataşehir ve Eyüpsultan belediyelerinde başkanvekili seçimi için tarih ve saatleri belirledi.

Ataşehir İlçe Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek için bugün saat 10.00’da toplanması bekleniyor.

CHP'NİN ÜYE SAYISI 18

Seçimleri NTV muhabirlerinden Osman Terkan takip ediyor.

Terkan, belediye önünde güvenlik önlemlerinin alındığını ifade edip “38 üyenin oy kullanması bekleniyor. Geçen günlerde CHP'den istifalar olmuştu. CHP'de meclis üye sayısı 17'ye düştü. 3 kişinin de kısıtlı olduğunu belirtelim. 14 kişinin oy kullanabileceğini belirtelim. Cumhur İttifakı'nda ise bu sayı 18'e çıktı. 3 kişi de bağımsız üye." dedi.

ATAŞEHİR’DE İKİNCİ SEÇİM

Ataşehir Belediyesi’nde daha önce de belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması sonrası başkanvekili seçimi yapılmış ve Murat Güneş seçilmişti.

29 Eylül’de, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Ataşehir Belediye Meclisi’ne seçilen Fatih Evliyaoğlu, Sinan Emrah Yıldırım, Mehmet Alver, Abdullah Aslan, Oğuz Sarul ve Cengiz Kayayurt partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE SEÇİM

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi ise saat 14.00’te toplanarak başkanvekili seçecek. Mecliste 23 CHP üyesi yer alırken 14 de Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.