Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

İstanbul Ataşehir'de, 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

