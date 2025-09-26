Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
İstanbul Ataşehir'de, 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
