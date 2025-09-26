Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.